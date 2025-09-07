Пьяный в стельку водитель мотоблока устроил гонки по челябинскому городу

В городе Куса Челябинской области наряд ДПС остановил пьяного водителя мотоблока с прицепом. У мужчины были выявлены признаки алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его организме превысил норму в семь раз, сообщили в отделе ГИБДД ОМВД по Кусинскому муниципальному району.
«В ходе беседы с мужчиной были выявлены признаки алкогольного опьянения. В результате проведенного освидетельствования в медицинском учреждении на состояние алкогольного опьянения показания составили 1,15 мг/л при допустимых 0,16 мг/л. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ», — сообщил начальник ОГИБДД ОМВД по Кусинскому району Руслан Гайфуллин.
В соответствии с данной статьей, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. В ведомстве уточнили, что транспортное средство правонарушителя было эвакуировано и помещено на специализированную штрафстоянку.
Ранее сотрудники полиции также задержали 18-летнего жителя Челябинска, который устроил дрифт на перекрестке и был привлечен к уголовной ответственности по статье 267.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.
