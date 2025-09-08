В Соцфонде объяснили, когда не оплачивается больничный лист

Работник, открывший больничный лист по основному месту работы, не получит выплату, если в этот период продолжит трудиться по совместительству и получать доход, даже дистанционно. Об этом говорится в документах Социального фонда России.
«Когда застрахованное лицо в период временной нетрудоспособности… по основной работе не работает, при этом продолжает осуществлять трудовую деятельность на условиях внутреннего совместительства (в том числе дистанционно), оснований для назначения и выплаты пособия „...“ не имеется», — сказано в документе.
Уточняется, что цель такого порядка — исключить случаи двойного финансового стимулирования. Сотрудник не может одновременно находиться на больничном и получать зарплату за работу по совместительству. Медицинское освобождение от работы должно соблюдаться и по основному месту, и по совместительству.
Ранее сообщалось, что размер выплат по больничному листу зависит от страхового стажа, который учитывает только периоды с реальной уплатой страховых взносов в Соцфонд России. Для расчета пособия важен именно страховой стаж, а не общий трудовой, и процент выплаты определяется его продолжительностью.
