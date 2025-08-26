Больничный лист в 2025 году: какой стаж засчитают

Стаж для больничного — не то же самое, что трудовой. Он учитывает только периоды с реальной уплатой страховых взносов и определяет, какой процент от зарплаты вы получите во время болезни. Что входит в стаж, как считать и какой размер пособия актуален в 2025 году — в материале URA.RU.
Что такое страховой стаж для больничного, отличие от трудового
Страховой стаж для больничного листа — это все периоды вашей трудовой жизни, когда за вас работодатель (или вы сами, как ИП) исправно платил страховые взносы в Социальный фонд России (СФР) на случай временной нетрудоспособности и материнства.
Главное отличие от трудового стажа: трудовой стаж — это общая продолжительность всей вашей работы по трудовой книжке. Он важен для назначения пенсии по старости. А страховой стаж для больничного — это только те периоды, когда за вас шли реальные отчисления. Именно он определяет процент оплаты вашего листка нетрудоспособности. Для расчета больничного важен именно страховой стаж, а не общий трудовой. Это установлено Федеральным законом № 255-ФЗ.
Что входит в стаж для больничного: полный список периодов
В страховой стаж включаются не только периоды работы. Закон предусматривает и другие важные этапы жизни.
Основные периоды, которые включают в стаж:
- Работа по трудовому договору (основное место работы и совместительство).
- Государственная гражданская или муниципальная служба.
- Служба в армии по призыву или контракту, а также в органах МВД, Росгвардии, ФСИН.
- Период ухода за ребенком до 1,5 лет (но не более 6 лет в сумме на всех детей).
- Период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет (требует подтверждения через органы соцзащиты).
- Период получения пособия по безработице, включая участие в оплачиваемых общественных работах.
- Деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), при условии уплаты взносов в СФР.
- Работа по договору ГПХ, если с выплат по нему уплачивались страховые взносы (актуально с 2023 года).
- Отпуск по беременности и родам (полностью входит в стаж).
Что не входит в стаж:
- Учеба в вузе или колледже (даже если она записана в трудовой книжке).
- Период ухода за ребенком старше 1,5 лет (если вы не работали).
- Неофициальная работа без отчислений в фонды.
- Отпуск без сохранения заработной платы (за свой счет).
- Период статуса самозанятого (НПД). Самозанятые не платят взносы на социальное страхование, поэтому этот стаж не идет.
Как самому посчитать стаж для больничного: пошаговый алгоритм 2025
Сначала соберите документы. Вам понадобится: трудовая книжка (бумажная и/или электронная), справки с прошлых мест работы (если записей нет), военный билет, документы, подтверждающие периоды ухода (свидетельства о рождении детей и справки). Выпишите все периоды работы. Выпишите столбиком все даты приема и увольнения со всех мест работы. Формат: ДД.ММ.ГГГГ. Далее проведите расчет для каждого периода. Считаем общую продолжительность каждого периода в днях, месяцах и годах. Формула: из даты увольнения вычтите дату приема и прибавьте один день (день увольнения включается в стаж).
- Например: сотрудник работал с 10.01.2020 по 15.06.2022. Считаем: 15.06.2022 — 10.01.2020 = 2 года, 5 месяцев и 5 дней. Прибавляем 1 день. Итого: 2 года, 5 месяцев и 6 дней.
Сложите все полученные значения (годы + годы, месяцы + месяцы, дни + дни). 30 дней считаем за 1 месяц, 12 месяцев — за 1 год. Но учтите совпадающие периоды. Если вы работали на двух работах одновременно (по совместительству), в стаж засчитывается только один период по вашему выбору.
Процент оплаты больничного от стажа: актуальные правила на 2025 год
Если страховой стаж почти отсутствует (менее 6 месяцев), больничный почти не выплатят. Максимальная сумма, которую можно получить в этом случае, — 1 МРОТ за месяц с учетом районного коэффициента (22?440 рублей в 2025 году). Даже при высоком доходе больше государство не заплатит.
Если есть достаточный страховой стаж, размер больничного рассчитывается по проценту от среднего заработка. Вот как это работает на практике. Если средний дневной заработок сотрудника — две тысячи рублей, а он проболел 10 дней, сумма больничного зависит от страхового стажа:
- до 5 лет стажа — 60?% от зарплаты: 2?000х10х0,6 = 12 тысяч рублей;
- 5–8 лет — 80?%: 16 тысяч рублей;
- 8 лет и более — 100?%: 20 тысяч рублей.
Такой порядок расчета закреплен все в том же законе №?255?ФЗ от 29.12.2006, ст.?7. А средний дневной заработок считают как сумму начисленной зарплаты за два предыдущих года, деленную на 730 дней (ст.?14, ч.?3 того же закона).
Что еще влияет на сумму выплаты: расчетный период и лимиты доходов
Размер пособия определяется не только процентом от стажа, но и средним дневным заработком (СДЗ), который считают за два предыдущих календарных года. Для больничных в 2025 году расчетный период — 2023 и 2024 годы. СДЗ = (Заработок за 2023 г. + Заработок за 2024 г.) / 730 дней.
Но есть нюанс. Государством установлены предельные базы для начисления взносов. Годовой доход свыше этой суммы в расчет не берется. За 2023 год предельная база составляла 1,917 млн рублей — не более этой суммы за год учитывается в расчете. За 2024 год предельная база составляла 2,225 млн рублей — не более этой суммы за год учитывается в расчете.
Так что, если официальный доход сотрудника за 2023 год составил 2,5 млн рублей, то в расчет больничного все равно пойдет только 1,9 млн рублей. Максимальный СДЗ в 2025 году — 5 673,97 руб. ((1,917 млн+ 2,225 млн) / 730).
Частые проблемы и ошибки при подсчете стажа
Стаж не прерывается между работами. Страховой стаж не прерывается и суммируется за всю трудовую жизнь. Все периоды, когда платили взносы, складываются.
Как подтвердить стаж, если трудовая книжка утеряна? Нужно восстановить информацию: запросить справки о периодах работы у всех бывших работодателей, обратиться в архив, если предприятие ликвидировано, заказать выписку о своем стаже через личный кабинет на портале «Госуслуги» (раздел СФР). Это самый простой и современный способ.
Что делать, если работодатель неправильно посчитал стаж? Если в расчете больничного бухгалтерия допустила ошибку: предоставьте в бухгалтерию документы, подтверждающие пропущенный период (копию трудовой, справку, выписку из СФР), напишите заявление на пересчет пособия. Работодатель обязан сделать перерасчет и доплатить недостающую сумму.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.