Россия отправила пострадавшему от землетрясения Афганистану палатки и одеяла

Россия направила в Афганистан вторую партию гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения. Самолет Ил-76 МЧС доставил более 20 тонн груза с палатками и одеялами для пострадавших.
«Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Исламский Эмират Афганистан более 20 тонн гуманитарного груза», — говорится в telegram-канале МЧС. В качестве поддержки пострадавшим были предоставлены палатки и одеяла, предназначенные для граждан, лишившихся жилья в результате землетрясения.
Ранее в страну уже было отправлено 20 тонн продовольствия. Таким образом, общая масса гуманитарной помощи от России превысила 40 тонн.
В ночь на 1 сентября в восточных регионах Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,0, которое стало одной из наиболее масштабных трагедий в истории страны. Число погибших превысило две тысячи человек. Европейский союз предоставил Афганистану гуманитарную помощь в размере одного миллиона евро, а также направил 130 тонн необходимых грузов. Афганские власти обратились к России с просьбой о содействии в устранении последствий стихийного бедствия.
