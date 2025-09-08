Работники, находящиеся на больничном по основному месту работы, не смогут получить пособие по временной нетрудоспособности, если в этот период продолжают трудиться по совместительству и получать зарплату. Об этом говорится в документах Социального фонда России.
Причина нововведения — недопущение двойных выплат сотрудникам, которые во время болезни продолжают трудовую деятельность по совместительству. В документах уточняется, что медицинское освобождение распространяется как на основное место работы, так и на совместительство. О том в каких еще случаях не оплачивается больничный — в материале URA.RU.
В каких случаях не оплачивается больничный
Пособие по временной нетрудоспособности не начисляется за периоды, когда работник освобожден от исполнения трудовых обязанностей. Оплата больничного не производится за дни, пришедшиеся на периоды отпуска без сохранения заработка, административного ареста или отстранения от работы без начисления зарплаты. Также больничный не оплачивается, если работник находился под стражей или проходил судебно-медицинскую экспертизу.
Отмечается, что такие разъяснения связаны с многочисленными обращениями работодателей и работников за разъяснением порядка выплаты пособий в спорных случаях. Все вопросы регулируются частью 1 статьи 9 Федерального закона № 255-ФЗ и пунктом 50 приложения к приказу Минздрава № 1089н.
Когда еще не оплачивается пособие по временной нетрудоспособности
Работодатели освобождаются от выплаты больничного в случае, если причина болезни связана с умышленными действиями самого работника. Об этом свидетельствует положение части 2 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Отпуск по болезни не оплачивается, если заболевание возникло в результате совершения работником умышленного преступления или попытки причинения вреда собственному здоровью, включая попытку самоубийства.
Выплата больничного может уменьшиться
Работникам, нарушившим предписанный врачом режим во время болезни или не явившимся на осмотр без уважительных причин, больничный будет оплачен в меньшем размере. По положению части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ, причиной уменьшения выплат может стать также факт болезни или травмы, наступивших вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Уточняется, что период снижения размера пособия определяется индивидуально. Например, если работник не пришел к врачу на прием, уменьшенное пособие назначают со дня нарушения до дня фактического посещения врача. В случае болезни, наступившей по причине опьянения, пониженный размер сохраняется на весь период выдачи листка нетрудоспособности.
