07 сентября 2025

Задержан арестант, который с другом сбежал из СИЗО-1 Екатеринбурга

новость из сюжета
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

Силовики задержали Александра Черепанова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который вместе с Иваном Корюковым (также находится в списке террористов и экстремистов) сбежал из СИЗО-1 Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Мужчина был задержан 8 сентября в 00:45 сотрудниками ГУФСИН, ФСБ и МВД. Сопротивления при задержании он не оказал.

«Внимание, продолжается розыск гражданина Корюкова Ивана Андреевича (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга — прим. ред.). Может скрываться на территории садов», — отметили в ведомстве. Если вы видели его, сообщите силовикам по номерам +7 (922) 184-27-66, +7 (343) 359-56-11.

Арестанты совершили побег 1 сентября. Против них возбуждено новое уголовное дело. Под стражей они были с мая 2023 после попытки поджога военкомата. Военный суд приговорил их к длительным срокам в колонии. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.

