Китай ищет инвесторов среди крупнейших российских энергетических компаний

FT: Китай открывает внутренний рынок облигаций для российских энергогигантов
Китай открывает рынок для крупных энергокомпаний России
Китай открывает рынок для крупных энергокомпаний России

Китай открывает внутренний рынок облигаций для крупных российских энергокомпаний. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Высокопоставленные китайские регуляторы сообщили, что поддержат выход российских компаний на внутренний долговой рынок страны», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте FT.

В издании сообщают, что на начальном этапе возможность размещения облигаций получат две-три российские компании. Среди них, как ожидается, «Росатом» и его дочерние структуры, поскольку они не попадают под действие большинства международных санкций.

Кроме того, подчеркивается, что размещение российских панда-бондов может стать первым привлечением капитала на материковом рынке Китая с начала СВО. До этого единственный крупный выпуск состоялся в 2017 году, когда компания «Русал» разместила облигации на сумму 1,5 млрд юаней. Развитие такого механизма может стать важным шагом в укреплении экономических связей между Россией и Китаем.

