Отопление в детских садах и больницах Челябинска могут включить раньше срока

Отопление в детских садах и больницах Челябинска могут включить в ближайшее время. Об этом заявил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. Глава Челябинска Алексей Лошкин призвал оценить целесообразность подачи тепла раньше срока.
«Готовность к отопительному периоду оценивается в 97%, но технически подать тепло можно в любой момент. Детские сады, школы, больницы подключат до начала отопительного периода, по заявке», — отметил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
По прогнозу, на текущей неделе ожидается понижение температуры до пяти-шести градусов, но до конца сентября будет потепление до +20 градусов. «Важно оценить целесообразность включения отопления сейчас. Потом пойдет потепление и будет слишком жарко. По щелчку пальцев подключение и отключение отопления не происходит. Но, если в группах холодно и есть желание, давайте подключаться», — отметил Лошкин.
Также в Челябинске завершились все шесть этапов опрессовок. Без горячей воды остаются три дома — по улице Марченко, 7А, 7Б и Первой Пятилетки, 47.
