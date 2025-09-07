07 сентября 2025

В Чебаркуле 12 единороссов пытались снять с выборов соперников-самовыдвиженцев

Все судьи отказали в удовлетворении исковых требований в полном объеме
В Чебаркуле (Челябинская область) 12 кандидатов в горсобрание от «Единой России» пытались через суд снять с выборов соперников-самовыдвиженцев. Информация об этом содержится в картотеке суда.

«Категория: О защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (гл. 24 КАС РФ) ? По вопросам регистрации ? Об отмене регистрации кандидата на выборах в представительные органы местного самоуправления. Вынесено решение по делу», — сказано в документах суда. По всем заявлениям истцам в отмене регистрации кандидатов было отказано.

Все ответчики по исковым заявлениям являются кандидатами в горсобрание Чебаркуля, выдвинувшимися в порядке самовыдвижения. Все 12 истцов — кандидаты от «Единой России», причем снять с выборов они пытались своих соперников по избирательному округу. Решения были вынесены тремя разными судьями.

По информации URA.RU, основание по исковым заявлениям идентично. Самовыдвиженцы якобы использовали в своей предвыборной агитации изображение скульптуры из городского парка без согласия правообладателя. После решения суда самовыдвиженцы продолжат участие в предвыборной гонке.

Выборы в муниципальные собрания депутатов состоятся 12 — 14 сентября. В те же сроки в регионе пройдут выборы в заксобрание области.

