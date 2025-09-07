07 сентября 2025

Челябинец два дня издевался над сожительницей: женщина скончалась от травм

Мужчина забил сожительницу до смерти
В Челябинске местный житель несколько дней истязал сожительницу: он избивал ее руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, мужчина задержан и отправлен в СИЗО.

«Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома 13А по Троицкому тракту города Челябинска, на почве ревности в течение двух дней наносил руками и ногами множественные удары по голове и туловищу своей сожительницы. Всего обвиняемый нанес не менее 30 ударов. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщили детали дела в пресс-службе СКР по региону.

Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Сотрудники ОП «Советский» УМВД по Челябинску задержали мужчину. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). Он отправлен в СИЗО.

