Утром 8 сентября пермяков напугали звуки выстрелов и самолет. Об этом они поспешили сообщить в соцсетях. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края официально прокомментировали явление.
«В краевой столице прошли плановые учения подразделений Министерства обороны. Основная задача мероприятий заключалась в совершенствовании взаимодействия сил при ликвидации и предотвращении чрезвычайных ситуаций», — уточнило ведомство в своем telegram-канале.
В ходе учений были задействованы различные виды техники — наземные, железнодорожные, водные и воздушные транспортные средства, а также использовались средства имитации боевого оружия. В связи с этим жители города могли наблюдать пролеты вертолетов и легкомоторных самолетов, а также слышать громкие хлопки, объяснили в ведомстве.
Там добавили, что проведение аналогичных учений запланировано на 10 и 12 сентября. Организаторы обращаются к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Мероприятия носят исключительно плановый характер и не представляют угрозы для населения.
