ВС РФ нанесли мощный удар по военной инфраструктуре ВСУ в Киеве: главное об СВО за 7 сентября

Российские военные нанесли удары по промышленному предприятию «Киев-67». Помимо этого, удары были нанесены и по логистическому предприятию в украинской столице. Также от Минобороны РФ поступала информация об освобождении населенного пункта Хорошее в Днепропетровской области. Главное о спецоперации на Украине за 7 сентября — в материале URA.RU.
Освобождено село Хорошее в Днепропетровской области
ВС РФ освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Операцию выполнили бойцы подразделения группировки войск «Восток».
Спецназ ВСУ перебросили к Волчанску
На волчанское направление был переброшен отряд спецназа пограничной службы Украины, который прошел подготовку под руководством американских инструкторов. Речь идет о подразделении «Дозор» из состава 10-го пограничного отряда, дислоцированного в Одессе, сообщил источник в российских силовых структурах.
На стороне Украины воюют латиноамериканцы
Не менее пяти подразделений наемников из Латинской Америки принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. «На Украине воюют батальон имени Симона Боливара, подразделение „Специальная латинская бригада“, отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота „Змей“ и батальон Tormenta Hispana», — следует из данных спецпорталов по вербовке.
Также некоторые отдельные латиноамериканцы ведут бои и в других подразделениях противника. К текущему моменту в зоне СВО были ликвидированы как минимум четыре мексиканских наемников из бригад «Магура» и «Хартия».
ВС РФ нанесли удар по промышленному предприятию в Киеве
Вооруженные силы РФ ударили по объектам, занимающимся сборкой БПЛА, а также по логистической базе в Киеве. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотников <...>в том числе по промышленному предприятию „Киев-67“ на западной окраине Киева и логистической базе „СТС-ГРУПП“ на южной окраине столицы», — указано в сообщении. Отмечается, что помимо этого были поражены украинские военные авиабазы — они находились в центральной, южной и восточной частях страны.
Зеленский призвал ЕС выделить стране системы ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западные страны ускорить передачу современных средств противовоздушной обороны (ПВО). В частности, американских комплексов Patriot. По его словам, необходимо реализовать все договоренности, достигнутые в Париже.
Зеленский особо подчеркнул, что укрепление противовоздушной обороны по-прежнему является одним из приоритетных направлений для Украины. Такие системы крайне важны для обеспечения безопасности городов страны в условиях авиаударов со стороны России, количество которых летом заметно увеличилось.
США могут ввести новые антироссийские санкции
Администрация Вашингтона обсудит ввод новых санкций против России в ближайшее время. Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт. Он подчеркнул, что окончательное принятие решений по этому вопросу примет президент США Дональд Трамп. При этом Национальный экономический совет занимается вопросами обеспечения соблюдения ограничений, в том числе в отношении РФ и ее торговых партнеров.
ВС РФ продавили оборону противника в направлении Ямполя
ВС РФ добиваются успехов в направлении Ямполя. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок в telegram-канале. Так, подразделения группировки войск «Юг» продавили оборону противника в направлении города со стороны Торского и вышли на ближние подступы к его окраинам в районе Ямпольского лесничества и фермы страусов. По его словам, получение контроля над Ямполем будет полезно для продвижения российских войск на краснолиманском и северском направлениях. Также Котенок отметил, что бойцы продвинулись в направлении Дроновки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.