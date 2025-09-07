В Челябинске арестовали банду подростков, охотившихся на бомжей

Центральный райсуд Челябинска арестовал до 25 октября троих школьников, обвиняемых в серии нападении на бомжей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Одно из таких нападений закончилось смертью.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. То есть до 25 октября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Как сообщает издание «74.ру», костяк группировки составляли школьники 12-14 лет. Они избивали бездомных и снимали сцены насилия на видео. На счету банды минимум пять нападений. Одно из них закончилось смертью.
«Несчастному Саше, застигнутому на диване за мусоркой, залили лицо струей из перцового баллончика, а потом дезориентированного бездомного избивали ногами и стеклянной бутылкой, снимая все на видео. После этих зверств Саша скончался, еще как минимум двое пострадавших оказались в больнице, один — в крайне тяжелом состоянии. И не исключено, что это далеко не весь «послужной список» школоты», — сообщает корреспондент «74.ру».
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
