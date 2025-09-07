Новый сезон в Театре кукол в Екатеринбурге: что посмотреть с детьми и чем удивиться взрослым

В новом театральном сезоне Екатеринбургский театр кукол представит публике ряд новых премьер. В репертуаре появятся постановки, рассчитанные как на взрослых, так и на детей. Подробнее о каждой предстоящей новинке — в материале URA.RU.
«Повесть о собаке»
В репертуаре театра появится постановка по мотивам произведений Бориса Рябинина. Авторы обратятся к теме героизма четвероногих друзей в годы Великой Отечественной войны. В спектакле представят историю дружбы мальчика Вовки и его верного пса Санчо, которая выпала на тяжелые годы. Премьера запланирована на 10 октября на Малой сцене.
«Забытая мечта»
Впервые покажут спектакль о том, как взрослые забывают о детских мечтах. Зрителям предложат задуматься о том, что такое мечта, куда она со временем улетучивается и почему не стоит от нее отказываться. Первый показ «Забытой мечты» пройдет 12 декабря в Большом зале театра.
«Африканка»
Ожидается и презентация спектакля для самых маленьких. Зрителей ждет увлекательное путешествие по черному континенту. Показ пройдет 28 февраля 2026 года в Мамином зале.
«Аленький цветочек»
В завершение сезона зрителей ждет еще одна премьера — «Аленький цветочек» по одноименной сказке Сергея Аксакова. Маленькие посетители театра познакомятся с историей, в которой настоящая любовь, доброта и самопожертвование способны преобразить и спасти даже чудовище. Первый показ запланирован на 30 мая 2026 года.
