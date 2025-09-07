Житель ХМАО проломил супруге голову бруском из-за ревности к начальнику

В Нижневартовске мужчина избил супругу и проломил ей голову деревянным бруском из-за ревности. За это он получил условный срок, сообщается в базе данных городского суда.
«[Осужденный] в состоянии алкогольного опьянения в помещении жилой комнаты взял с пола фрагмент деревянного бруска и, используя его в качестве оружия, умышленно нанес этим предметом [потерпевшей] множественные удары. В результате чего причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни», — сообщается в базе данных.
Как установило следствие, причиной ссоры стало сообщение супруге от начальника по работе. Мужчина приревновал жену и жестоко избил. Суд приговорил его к трем годам условно.
