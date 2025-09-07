07 сентября 2025

Житель ХМАО проломил супруге голову бруском из-за ревности к начальнику

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд приговорил югорчанина к трем годам свободы условно
Суд приговорил югорчанина к трем годам свободы условно Фото:

В Нижневартовске мужчина избил супругу и проломил ей голову деревянным бруском из-за ревности. За это он получил условный срок, сообщается в базе данных городского суда.

«[Осужденный] в состоянии алкогольного опьянения в помещении жилой комнаты взял с пола фрагмент деревянного бруска и, используя его в качестве оружия, умышленно нанес этим предметом [потерпевшей] множественные удары. В результате чего причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни», — сообщается в базе данных.

Как установило следствие, причиной ссоры стало сообщение супруге от начальника по работе. Мужчина приревновал жену и жестоко избил. Суд приговорил его к трем годам условно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске мужчина избил супругу и проломил ей голову деревянным бруском из-за ревности. За это он получил условный срок, сообщается в базе данных городского суда. «[Осужденный] в состоянии алкогольного опьянения в помещении жилой комнаты взял с пола фрагмент деревянного бруска и, используя его в качестве оружия, умышленно нанес этим предметом [потерпевшей] множественные удары. В результате чего причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни», — сообщается в базе данных. Как установило следствие, причиной ссоры стало сообщение супруге от начальника по работе. Мужчина приревновал жену и жестоко избил. Суд приговорил его к трем годам условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...