Взаимовыгодные отношения между Россией и Финляндией полностью разрушены по инициативе Хельсинки. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, во время недавней поездки на российско-финляндскую границу в Ленинградской области он убедился в отсутствии прежнего оживления.
«На границе нет никакого движения, а совсем недавно было очень многолюдно. По инициативе Хельсинки полностью обрушены нормальные взаимовыгодные отношения, которые были выстроены за десятилетия», — отметил Медведев в колонке ТАСС. От такого положения дел в первую очередь страдают обычные граждане Финляндии.
Медведев подчеркнул, что жители Суоми получали значительные преимущества от развитых двусторонних торгово-экономических связей и теперь выражают недовольство политикой властей. По словам политика, объем торговли между Россией и Финляндией с 2019 по 2024 годы существенно сократился.
Замглавы Совбеза напомнил, что еще в советский период страны поддерживали масштабное промышленное сотрудничество: Финляндия получала сырье и инвестиции из СССР, а взамен поставляла высокотехнологичное оборудование и продукцию для совместных предприятий. В своей колонке Медведев подчеркнул, что нынешнее ухудшение отношений связано с действиями финского руководства, ориентированного на антироссийский курс и поддержку западных санкций.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия может рассмотреть вопрос о предъявлении Финляндии требований по возмещению ущерба, причиненного в период Второй мировой войны. В свое время Советский Союз добровольно согласился на смягчение условий и отказался от части репарационных выплат. Согласно современным оценкам, общий ущерб, нанесенный действиями финских войск, оценивается в 20 триллионов рублей, передает «Царьград».
