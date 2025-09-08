FT: США обвинили Европу в лицемерии в вопросе антироссийских санкций

Европейские страны должны полностью отказаться от покупки российской нефти и газа, если рассчитывают на ужесточение антироссийских санкций со стороны США. Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт.
«Если бы европейцы провели черту и сказали: „Мы не будем покупать больше российский газ, мы не будем покупать российскую нефть“. Окажет ли это положительное влияние на то, что США также станут более агрессивно [вводить санкции]? Безусловно», — сказал Райт в беседе с Financial Times (FT).
По словам американского министра, Вашингтон ожидает от европейских партнеров выполнения условий торгового соглашения между США и Евросоюзом. Райт добавил, что альтернативой российским энергоносителям должны стать американский сжиженный природный газ (СПГ), бензин и другие продукты из ископаемого топлива. Согласно действующему соглашению, к 2028 году страны ЕС обязались приобрести американских энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что государства Евросоюза обязаны усилить вторичные санкции против стран, продолжающих приобретать российские нефть и газ в обход действующих ограничений. Кошта отметил, что для того, чтобы подтолкнуть Россию к началу переговорного процесса, недостаточно сохранять существующие меры — необходимо также увеличивать санкционное давление.
