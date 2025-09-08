Страны Евросоюза должны ужесточить вторичные санкции в отношении государств, которые продолжают закупать российские нефть и газ, несмотря на существующие ограничения. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.
По словам Кошты, для того чтобы вынудить Россию сесть за стол переговоров, необходимо не только сохранять уже введенные меры, но и наращивать давление. «Нам нужно усилить не только санкции против России, но и вторичные санкции для стран, которые покупают нефть и газ у РФ», — сказал глава Европейского совета на пресс-конференции в Финляндии. Его слова передает РИА Новости.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что в рамках подготовки 19-го пакета санкций против России в Евросоюзе обсуждается возможность введения именно вторичных санкций. В Москве неоднократно заявляли о способности российской экономики адаптироваться к санкционным ограничениям, которые Запад начал вводить несколько лет назад и продолжает усиливать. Российские власти отмечают, что Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских мер.
