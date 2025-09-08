В столице Непала — Катманду — произошли массовые столкновения между протестующими и полицией. Число погибших в результате беспорядков достигло 14 человек. Об этом сообщает новостной портал Nepal News.
Ранее сообщалось о шести жертвах, однако, по данным издания, число погибших возросло. Поводом для массовых протестов стало решение правительства Непала ограничить работу популярных социальных сетей и мессенджеров, включая WhatsApp, Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Запрет был введен 4 сентября после того, как эти платформы не прошли обязательную регистрацию в Министерстве связи и информационных технологий страны.
Акция протеста под названием «Революция поколения Z» собрала у здания парламента в Катманду тысячи демонстрантов. По информации телеканала India Today, участники выступали не только против ограничения доступа к соцсетям, но и против коррупции в правительстве. Протестующие прорвали полицейские заграждения и проникли в здание парламента. В ответ на действия демонстрантов представители сил правопорядка применили водометы, слезоточивый газ, а также открыли огонь. Власти объявили комендантский час в районе парламента и других ключевых частях столицы.
*Деятельность Meta (владеющей Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.
