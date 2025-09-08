Риски «толстых бочков»: чем опасно ожирение у кошек и как спасти питомца

Часто хозяева умиляются, когда их коты набирают вес. Котиков называют «плюшевыми» и «в меру упитанными», не подозревая, к каким проблемам со здоровьем может привести лишний вес любимца. Вместе с ветеринарным врачом высшей категории Михаилом Шеляковым URA.RU разобралось с тем, как вовремя заметить ожирение у кота и помочь питомцу.
Как понять, что у кота ожирение
Для начала нужно понять, когда круглые бока кота становятся проблемой. По словам ветеринара, хозяевам не обязательно разбираться в показателях индекса тела кота и рассчитывать параметры. Ведь ожирение видно невооруженным глазом.
«У большинства кошачьих пород мы должны четко видеть, где заканчивается грудная клетка и начинается брюшная полость. Живот должен быть меньше по размерам, чем грудная клетка», — объяснил Михаил Шеляков. «Если же мы видим только прямую „колбаску“ без перехода, а тем более не можем нащупать ребра, это уже ожирение».
Ветеринар отметил, что визуально в целом можно определить три состояния кота. Если ребра отчетливо видны — то это истощение. Если ребра не видны, но у кота сохраняется талия — то это нормальное состояние кошки. А вот если перехода не ощущается — то речь идет об ожирении.
Почему кошки толстеют
Лишний вес у кошек может появляться по разным причинам. Самая распространенная — банальное перекармливание. Хозяева часто балуют питомцев лишними порциями, не учитывая, что кошка ведет гораздо менее активный образ жизни, чем ее дикие родственники.
Вторая причина — недостаток движения. Домашний кот, который спит большую часть дня, а в качестве активности лишь прогуливается между миски и дивана, сжигает минимум калорий. Даже игры с хозяином далеко не всегда компенсируют этот дефицит.
Однако не только еда и лень влияют на вес. Как отмечает Михаил Шеляков, ожирение может быть симптомом болезней. «Убеждение, что от болезни не полнеют, а наоборот худеют, это неправильно. Если кот без причины начинает толстеть, это может быть симптомом нарушения липидного обмена, эндокринного заболевания или даже опухолей», — предупредил ветеринар.
Поэтому в случае, когда кот начал заметно набирать вес без изменений в рационе или образе жизни, его стоит показать врачу. Но даже если кота просто перекормили — стоит заняться его здоровьем. Ведь иначе ему грозят серьезные проблемы со здоровьем.
Чем опасно ожирение у котов
Ожирение у кошек — это не повод умиляться, а серьезная угроза здоровью. Из-за лишнего веса страдают почти все системы организма:
- В первую очередь, под удар попадает сердечно-сосудистая система: сердце вынуждено работать с перегрузкой, что повышает риск сердечной недостаточности.
- Во-вторых, вес сказывается на дыхательной системе. Из-за избыточного жира диафрагма работает хуже, легкие не могут расправляться полностью, и кот начинает задыхаться даже после небольшой нагрузки.
- В-третьих, страдает эндокринная система. Жировая ткань сама вырабатывает гормоны и действует как «эндокринная железа», что может привести к диабету, мочекаменной и желчнокаменной болезни.
- В-четвертых, ожирение сказывается на суставах. Лишний вес становится дополнительной нагрузкой для позвоночника и лап, вызывая артриты и боли при движении.
Так что не стоит закрывать глаза на проблемы с ожирением питомца. «Ни одного положительного момента в лишнем весе мы, наверное, выделить не можем — сплошной вред», — резюмирует Михаил Шеляков.
Как помочь коту похудеть
Сбросить вес коту гораздо сложнее, чем набрать. Здесь не подойдет простой способ «меньше кормить». При резком ограничении калорий у кошек может развиться панкреатит, опасное и даже смертельное осложнение, предупреждает ветеринар.
Правильный подход к похудению сочетает уменьшение притока энергии и увеличение ее расхода. Урезать порции нужно постепенно и только по рекомендации ветеринара. Иногда врач может посоветовать специальные корма для контроля веса, которые содержат меньше калорий, но дают чувство сытости.
Что касается расхода энергии, тут могут помочь игры. Кота невозможно отправить в спортзал, но можно заинтересовать его подвижными занятиями: мячиками, удочками, интерактивными игрушками. Однако, Михаил Шеляков добавил, что коты далеко не всегда готовы активно играть.
«Можно покидать фантики, бабочек, но кот в какой-то момент отвернется и скажет — да ну вас со своими игрушками. Вот в этом и большая проблема, поэтому не нужно доводить кота до ожирения», — отметил Михаил Шеляков.
Водянка и ожирение: в чем опасность
Иногда хозяевам кажется, что кот потолстел, хотя на самом деле он страдает от другой, куда более опасной проблемы — водянки. Это состояние, при котором жидкость скапливается в брюшной или грудной полости. Внешне животное действительно может выглядеть «располневшим», но речь идет не о жировой ткани, а об отеках.
Причиной водянки могут оказаться тяжелые болезни сердца, почек или печени. «Нам кажется, что наш котик потолстел. А на самом деле он просто отек весь. Жидкость задерживается, и это может закончиться гибелью», — предупреждает Шеляков.
В отличие от ожирения, водянка развивается быстро, сопровождается вялостью, затрудненным дыханием и иногда отказом от еды. Поэтому если ваш кот начал резко пухнуть, стоит немедленно показать его врачу. Эта болезнь требует незамедлительной помощи ветеринара.
Как поддерживать вес кота
Лучше всего не допускать ожирения кота, чтобы у любимца не возникало проблем со здоровьем. Для этого важно следить за рационом питомца, не перекармливать его, давать еду строго по норме, указанной на корме или рекомендованной врачом. Также стоит регулярно играть с котом, провоцируя его на активность. Даже десять минут подвижных игр в день уже могут снизить риски.
Чтобы точно знать, что кот остается в своем здоровом весе, ветеринар советует взвешивать кота примерно раз в полгода. Если вес кота заметно изменился без причины, животное стало менее подвижным, тяжело дышит или у него изменился аппетит, лучше немедленно обратиться к ветеринару.
