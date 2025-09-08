В Екатеринбурге прошла демонстрация запуска дрона для перевозки медикаментов. Инициатором выступил депутат заксобрания Свердловской области Рант Краев, сообщили в пресс-службе партии «Новые люди».
«Дрон-медицина — это решение, которое сделает систему здравоохранения доступнее. Наша задача — чтобы каждый житель Свердловской области был уверен: помощь придет вовремя, независимо от места проживания», — отметил Краев.
В ходе теста аппарата удалось успешно доставить медицинский груз. Краев хочет оснастить дронами систему здравоохранения региона для доставки препаратов в труднодоступные районы.
