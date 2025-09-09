Как стать донором крови в Екатеринбурге: три дня диеты, шесть минут переливания и два выходных

В каждом из нас есть потребность быть полезным и творить добро. Я давно думала о том, что хорошего могла бы сделать для общества. В обычной жизни моя гражданская активность ограничивается периодической сортировкой мусора и автоматическим списанием средств при поездках на такси для помощи маломобильным. Но недавно я узнала о том, что в России катастрофически не хватает доноров костного мозга. С этого и началась моя история на пути к донорству крови.
Подготовка
Первым делом я позвонила станцию переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге (Соликамская улица, 6). Об этом центре я узнала из новости о проведении в торговых центрах города акций по пополнению реестра доноров костного мозга. По телефону я поинтересовалась, что необходимо для того, чтобы стать донором крови или войти в реестр потенциальных доноров костного мозга. На другом конце провода мне ответили, что попасть в реестр легко — достаточно сдать пробирку крови на определение набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. Для этого предварительной подготовки не требуется.
А вот стать донором крови сложнее — нужно три дня соблюдать диету. Но ради доброго дела можно и потерпеть, на время ограничив себя в запрещенных продуктах. В частности, донорам, чтобы не «зажирнять» кровь, не рекомендуется потреблять в пищу продукты с большим содержанием жиров (мясо и рыба за исключением нежирных сортов вроде курицы и минтая, молочные продукты, яйца). Хотя фрукты, овощи и ягоды разрешены, но некоторые тоже стоит исключить, например, авокадо, бананы, цитрусовые. Употребление алкоголя тоже под запретом, курить допустимо, но только не перед непосредственной сдачей крови.
Еще один важный момент - сверьтесь с донорским светофором. Он обновляется и составляется на каждые три дня. По нему можно узнать, какая группа крови в данный момент особенно востребована, в какой потребность есть, но не такая острая, а какая пока не нужна. В случае, если запасов вашей группы крови и резус-фактора достаточно, в переливании крови вам откажут.
Всегда востребована первая отрицательная группа крови, так как она является универсальной. Она также подходит для переливания новорожденным детям.
Первый шаг: регистратура
В день переливания крови также необходимо сытно позавтракать (с соблюдением рекомендаций). Если прийти сдавать кровь на голодный желудок, можно и упасть в обморок. В самом центре переливания крови доноров принимают именно в утренние часы с 8 до 12 дня. Для начала в регистратуре нужно заполнить анкеты, ответив на вопросы о состоянии здоровья и перенесенных заболеваниях. Я заполнила сразу две на донорство крови и вступление в регистр доноров костного мозга. На это у меня ушло примерно 20 минут. В регистратуре также потребовали паспорт, СНИЛС и полис. При мне как обычно был только паспорт, а номера последних двух документов я просто продиктовала из «Госуслуг».
Второй шаг: общение с врачом
После с заполненной анкетой я прошла в врачу, который поинтересовался историей моих заболеваний. Например, какое у меня зрение (при минус 1,5 донорство не запрещено, а вот при близорукости 6 диоптрий и более противопоказано). Узнав, что у меня артрит, врач попросила уточнить, какой именно, так как при ревматоидном артрите (хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует собственные ткани организма) донорство не допустимо. Но так как ревматоидный фактор у меня не подтвержден и лекарственные препараты на постоянной основе я не принимаю, к сдаче крови меня допустили.
Третий шаг: определение группы крови и перекус
В лаборатории я сдала кровь на определение группы и резус-фактора, а также уровня гемоглобина. С помощью специальных разноцветных жидкостей цоликлонов моя третья отрицательная (свою группу крови я знаю с детства) подтвердилась. После я прошла в мини-столовую на четыре места, где меня напоили сладким чаем с печеньем, а затем проводили до дверей донорского зала. Рядом с ним находятся шкафчики, которые закрываются на ключ, в них можно оставить личные вещи и удобно расположиться в кресле.
Четвертый шаг: сдача крови
В просторном кабинете стоят кресла сразу для нескольких доноров, а чтобы им не скучать, работает телевизор. Спинка кресла регулируется, донор во время взятия крови находится почти в лежачем состоянии. Кто-то сидит в телефоне, кто-то в наушниках слушает музыку, а я в это время смогла пообщаться с заведующей донорским отделом Валерией Михайловой.
В момент сдачи крови, который занял от силы 6-7 минут, меня постоянно спрашивали о моем самочувствии, а еще просили периодически сжимать в руке мячик, чтобы кровь продвигалась быстрее. В какой-то момент я почувствовала, что силы меня по крупицам покидают, о чем сообщила врачам. Мне казалось, что это нормально, ведь у меня забрали почти пол-литра крови (450 мл). Но мне сообщили, что в норме все же не наблюдать никаких изменений в своем самочувствии. Хотя соседнему донору тоже поплохело и ему измерили давление, мужчина продолжил процедуру.
Вообще в кабинете поддерживается комфортная температура 20-22 градуса, а помещение постоянно проветривается. Созданы все условия, чтобы доноры чувствовали себя хорошо. После того, как пакетик до краев наполняется красной жидкостью и, казалось бы, можно дальше идти по своим делам, врачи рекомендуют не вставать и даже не приподниматься какое-то время. Через пять минут мое кресло перевели в сидячее положение, а еще через пять я отправилась за «плюшками», положенными донорам.
Пятый шаг: выплата на питание и два выходных
В кассе станции мне выдали 900 рублей на питание (раньше доноров могли кормить в местной столовой), а сейчас вылечивают деньги на сытный обед, чтобы организм скорее набрался сил. Также мне выдали справку, согласно которой на работе мне должны предоставить два выходных. Я могу взять их в день сдачи крови, а могу и накопить в случае последующих визитов на станцию переливания, заработав себе таким образом полноценный отпуск. В случае сдачи крови в третий раз мне будет положена выплата размером три тысячи рублей, и так каждый третий раз.
Рекомендации донору после сдачи крови
Врач порекомендовала для скорейшего восстановления есть и пить побольше жидкости. В течение дня пить чай, соки. Нужно потреблять продукты с высоким содержанием белка и железа (красное мясо, говядина, печень, гречка, гранатовый сок). В день сдачи крови лучше воздержаться от занятия спортом, походов в сауну. А курящим после сдачи крови лучше потерпеть хотя бы час.
Противопоказания к сдаче крови
Сдавать кровь не рекомендуется, если в последнее время вы болели ОРВИ. Во-первых организм должен восстановиться после болезни, во-вторых, в крови могут присутствовать антитела, которые могут передастся больному пациенту и спровоцировать заболевание. Также причиной временного ограничения могут стать свежие татуировки, недавняя вакцинация, вес менее 50 килограммов, прием некоторых препаратов, в частности, антибиотиков и анальгетиков. Для женщин противопоказанием является беременность, кормление грудью, менструация.
Постоянными противопоказаниями являются инфекционные и паразитарные болезни. Среди них — ВИЧ-инфекция, вирусы гепатита B и C, сифилис, туберкулез. Также злокачественные новообразования, полное отсутствие слуха, речи или зрения, болезни крови, кожи, органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, инвалидность I и II группы.
Но есть люди, которым сдавать кровь даже полезно. Например, в случае слишком густой крови и высокого гемоглобина.
Что будет с кровью дальше
Большой неожиданностью для меня стало то, что кровь, которую я сдала, четыре месяца будет лежать на карантине и сможет быть использована только в случае, если я приду сдать кровь повторно. Вместе с 450 мл крови у меня взяли три пробирки на анализ для выявления возможных заболеваний (ВИЧ, гепатит и сифилис), четвертую пробирку заполнили, чтобы определить генотип для включения в регистр доноров костного мозга. В случае повторной сдачи крови вновь сдаются анализы на наличие инфекций, так как всегда есть риск, что в первый раз заболевание находилось в стадии инкубационного периода.
Также открытием для было и то, что кровь не переливают целиком, а разделяют на компоненты — эритроциты (красные кровяные частицы), тромбоциты и плазму. Например, пациентам с анемией нужны только эритроциты, а плазма переливается при кровотечениях. Таким образом, сдав один пакет крови, можно помочь сразу трем пациентам.
Оказывается, сдача крови — это не разовая акция, а осознанное решение помогать людям на постоянной основе. Донорам рекомендуется сдавать кровь регулярно — женщинам четыре, а мужчинам пять раз в год. Конечно, каждый в какой-то момент может прекратить сдавать кровь, но все же к этому вопросу нужно подходить со всей ответственностью. Поэтому я решила вернуться, по крайней мере, чтобы моя кровь хотя бы не пропала даром.
Где еще можно сдать кровь в Екатеринбурге
- ГАУЗ СО "Областная станция переливания крови" (бывший "Сангвис") — ул. Пальмиро Тольятти, д. 8
- Областная детская клиническая больница №1, отделение переливания крови — ул. С. Дерябиной, стр. 32
- Свердловская Областная клиническая больница № 1, отделение переливания крови — ул. Волгоградская, д. 185
- Уральский НИИ охраны материнства и младенчества, отделение переливания крови — ул. Репина, д. 1
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!