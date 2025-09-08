«Есть шансы найти ее живой»: десятки человек ищут бесследно пропавшую в лесу свердловчанку. Фото

Более 40 человек ищут пропавшую женщину в лесу возле деревни Крутиха
Женщину ищут не первый день (архивное фото)
Женщину ищут не первый день (архивное фото)

Прямо сейчас более 40 представителей поисково-спасательных отрядов и силовиков ищут 64-летнюю Галину Помазкину, которая 6 сентября ушла в лес за ягодами в районе СНТ «Энергетик» в деревне Крутиха (Свердловская область), но так и не вернулась. Об этом рассказали волонтеры из «ЛизаАлерт».

«Сейчас на месте поиска находится более 40 человек из отрядов „ЛизаАлерт“, „РМК Поиск“, „Урпсо“, а также сотрудники полиции и неравнодушные местные жители», — следует из поста в сообществе волонтеров. Они призывают помочь с поисками Галины.

Поиски идут в тяжелых условиях местности. Вместе с этим в операции критически не хватает людей в болотных сапогах, болотоходов и квадроциклов. «Нужно спасти женщину в кратчайшие сроки, пока есть шансы найти её живой», — подытожили спасатели.

