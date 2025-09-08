Внук первого президента Франции хочет переехать в Россию

Внук первого президента Франции Шарля де Голля, Пьер де Голль, выразил намерение вместе с супругой переехать в Россию. По его словам, Россия для него привлекательна своей политикой в сфере традиционных ценностей.
«Я хотел бы переехать в Россию с женой. Сила России заключается в отстаивании фундаментальных ценностей», — заявил он, уточнив, что видит в России пример сохранения семьи и исторической памяти, передает ТАСС.
Общественный деятель также сообщил, что в дальнейшем его сын планирует обучаться в Российском государственном социальном университете. Помимо этого, он отметил, что между Россией и Францией существуют связи в ряде областей, в том числе в сфере культуры.
