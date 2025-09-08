Умерла легенда российской филологии Аза Тахо-Годи

Российский филолог и исследователь античной литературы Аза Тахо-Годи скончалась на 103-м году жизни. Об этом 8 сентября сообщила Межрегиональная общественная организация писателей «Русский ПЕН-центр». По данным организации, Тахо-Годи умерла после продолжительной болезни.
«Русский ПЕН-центр и „Дом А. Ф. Лосева“ с глубоким прискорбием сообщают о том, что 8 сентября после продолжительной болезни на 103-м году жизни скончалась старейший член Русского ПЕН-центра, соратница и хранительница творческого и духовного наследия Алексея Федоровича Лосева Аза Алибековна Тахо-Годи», — говорится в официальном сообщении пресс-службы организации.
Тахо-Годи была одним из ведущих специалистов по античной литературе, в частности по эстетике, философии и риторике древнегреческого мира. Она активно занималась терминологическими исследованиями, анализом жанров, стилей, а также мифологией и восприятием античности в русской культуре. За свою научную карьеру она опубликовала более 800 работ, из которых 300 являются фундаментальными исследованиями в области филологии и антиковедения.
Вклад ученого в популяризацию античной культуры в России отмечен многочисленными учебниками и сборниками. Среди них — учебник «Античная литература» (1963), который выдержал восемь изданий и был переведен на несколько языков. Тахо-Годи также подготовила комментарии к «Античным риторикам», «Античным гимнам» и изданию «Одиссеи» Гомера. Под ее редакцией вышло полное собрание сочинений Платона на русском языке (1990—1994), что стало значительным событием для отечественной науки. Аза Тахо-Годи оставила заметный след в российской гуманитарной науке.
