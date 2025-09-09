NYP: в США начали собирать деньги на адвоката для убийцы беженки с Украины

Добровольцы собирают деньги для помощи предполагаемому убийце беженки
Добровольцы собирают деньги для помощи предполагаемому убийце беженки

В США объявили сбор средств на адвоката для 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего, которого обвиняют в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине. Об этом сообщает американская газета New York Post со ссылкой на страницу сбора на платформе GoFundMe. Кампания стартовала после ареста Брауна-младшего, однако администрация GoFundMe уже удалила страницу из-за жалоб пользователей.

«Семья Декарлоса считает, что он не должен нести всю тяжесть вины за случившееся», — цитирует New York Post заявление инициаторов кампании. Организаторы сбора средств считают, что Браун-младший «не несет полной ответственности за свои действия».

Страница сбора средств вызвала резкую негативную реакцию — пользователи оставляли сообщения с критикой и требованиями закрыть кампанию. По информации издания, GoFundMe приняла решение удалить страницу  сбора средств, сославшись на многочисленные жалобы пользователей и нарушение политики компании.

В метрополитене города Шарлотт, расположенного в штате Северная Каролина (США), мужчина совершил нападение с ножом на 23-летнюю девушку. Ей оказалась гражданка Украины, беженка Ирина Заруцкая. Пострадавшая скончалась.

