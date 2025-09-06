Украинскую беженку зарезали в американском метро

В метро города Шарлотт (штат Северная Каролина, США) неизвестный мужчина зарезал 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую. По данным телеканала WBTV, инцидент произошел 22 августа.
«Примерно в 21:50 22 августа пассажир легкорельсового транспорта несколько раз ударил ножом 23-летнюю Ирину Заруцкую», — говорится в публикации WBTV. По данным источника, девушка ехала одна, когда к ней подошел неизвестный мужчина в красной толстовке.
Он некоторое время наблюдал за ней, затем внезапно выхватил нож и нанес ей несколько ударов в область шеи. В местной полиции сообщили, что подозреваемый был задержан на месте преступления. По словам сотрудников ведомства, нападавший не пытался скрыться с места происшествия и не оказывал сопротивления при задержании. Мотивы убийства в данный момент устанавливаются.
Задержанным оказался 34-летний местный житель. Сейчас он находится под стражей, его направили на судебно-психиатрическую экспертизу для оценки уровня вменяемости и возможных психических отклонений. В департаменте полиции отметили, что пока нет данных о каких-либо связях между подозреваемым и погибшей. Правоохранители рассматривают версию о случайном и немотивированном нападении.
Ирина Заруцкая переехала в США в 2022 году после начала боевых действий на Украине. По информации WBTV, девушка жила в Шарлотт и работала в одном из местных кафе. Американские власти выразили соболезнования ее родственникам и пообещали тщательно расследовать обстоятельства трагедии. В украинском консульстве заявили, что оказывают всю необходимую поддержку семье погибшей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.