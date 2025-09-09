Россияне до 1 октября выберут форму получения соцподдержки

Граждане России, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, должны до 1 октября выбрать форму получения набора социальных услуг на 2026 год. Об этом сообщает Социальный фонд России.
«Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной», — говорится в сообщении фонда. То есть льготники могут получить услуги в натуральной форме — лекарственные препараты, медицинские изделия, бесплатные путевки в санаторий, а также проезд на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно — либо выбрать денежную компенсацию вместо части или всех этих услуг.
Уточняется, что размер ежемесячной денежной выплаты при полном отказе от всех видов услуг составляет 1728,46 рубля. Получатель может выбрать как полный отказ от натуральных льгот в пользу денежных выплат, так и сохранить отдельные услуги. Например, человек вправе оставить за собой право на получение путевки в санаторий и бесплатный проезд к месту лечения, но отказаться от льготных лекарств — тогда по последнему направлению будет начисляться денежная компенсация.
Для изменения способа получения услуг необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление через портал Госуслуг, клиентскую службу Социального фонда или МФЦ. Выбранный формат начнет действовать с 1 января 2026 года и будет сохраняться до подачи нового заявления.
Ранее Социальный фонд России напоминал, что все социальные выплаты, включая пособия и пенсии, в сентябре 2025 года будут производиться по утвержденному графику без изменений, Средства поступят на счета граждан в установленные сроки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.