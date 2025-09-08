08 сентября 2025

Рабочие стали самыми востребованными в Свердловской области

Средняя зарплата специалистов превышает 90 тысяч рублей
Средняя зарплата специалистов превышает 90 тысяч рублей

Рабочие специальности стали самыми востребованными на рынке труда Свердловской области — на них приходится каждое четвертое предложение работодателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HH.ru.

«В Свердловской области открыто 10,2 тысячи вакансий по рабочим специальностям, более того — 23%, или каждое четвертое предложение о работе на Среднем Урале сейчас приходится именно на категорию рабочих специальностей», — следует из сообщения. В среднем ежемесячно российские компании размещают более 232 тысяч вакансий по таким специальностям.

За август в регионе появилось 42,8 тысячи новых вакансий. Наибольший спрос сохраняется на разнорабочих (1,5 тысячи предложений), водителей (1,3 тысячи), упаковщиков, комплектовщиков, слесарей и сантехников (по 900), сварщиков и электромонтажников (по 700). Средняя зарплата специалистов составляет 96,1 тысячи рублей.

