В Японии хотят сближения с Россией

Мэр японского города Нэмуро Масатоси Исигаки выступил за возобновление сотрудничества между Японией и Россией в области сейсмологии и наблюдения за цунами. Об этом он заявил в интервью, подчеркнув важность совместных исследований для безопасности жителей обеих стран.
«Благодаря совместным исследованиям, например, путем установки дополнительного оборудования для наблюдения за цунами вдоль островов Тисима, мы можем взаимно оперативно отслеживать возникновение и приближение цунами», — отметил мэр, корреспонденту ТАСС. Исигаки напомнил, что ранее в рамках безвизовых обменов эксперты двух стран проводили взаимные визиты, геологические наблюдения и инспектировали наблюдательные пункты.
По его словам, администрация Нэмуро активно взаимодействует с правительством Японии, убеждая чиновников в важности таких исследований даже в текущих политических условиях. Исигаки подчеркнул, что совместные усилия по предупреждению стихийных бедствий возможны наряду с обменами в области культуры и искусства.
Инициатива прозвучала после мощного землетрясения магнитудой 8,8 у берегов Камчатки 30 июля, которое вызвало цунами в Тихом океане. Японские власти тогда объявили эвакуацию для около двух миллионов жителей побережья.
Совместные российско-японские исследования на Курильских островах проводились до 2020 года, когда программа безвизовых обменов была приостановлена из-за пандемии. В 2022 году Россия прекратила переговоры по мирному договору и совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах в ответ на антироссийские санкции Японии.
Ранее, сообщалось, на Камчатке зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,5, об этом сообщает региональное подразделение Геофизической службы Российской академии наук. По данным ведомства, эпицентр сейсмического события находился в 161 километре от побережья полуострова. Как отмечается на официальном сайте службы, этому землетрясению предшествовала серия менее мощных подземных толчков, зафиксированных в течение предыдущего дня и вечера.
