Около Камчатки зафиксировали мощное землетрясение

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6
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Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано у берегов Камчатки Фото:
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На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

«У побережья Камчатки зафиксированы подземные толчки магнитудой 6. Эпицентр землетрясения находился в 234 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 64,8 километра», — уточнили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Данные передает РИА Новости.

Это уже второе заметное сейсмическое событие в регионе за последний месяц. URA.RU сообщало, что в конце июля три землетрясения магнитудой 5,3, 5,0 и 5,2 зафиксированы у побережья Камчатского полуострова.

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Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук. «У побережья Камчатки зафиксированы подземные толчки магнитудой 6. Эпицентр землетрясения находился в 234 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 64,8 километра», — уточнили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Данные передает РИА Новости. Это уже второе заметное сейсмическое событие в регионе за последний месяц. URA.RU сообщало, что в конце июля три землетрясения магнитудой 5,3, 5,0 и 5,2 зафиксированы у побережья Камчатского полуострова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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