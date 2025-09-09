В скандальную базу «Миротворец»* попал 13-летний школьник

Тринадцатилетний российский школьник Руслан Г. внесен в украинскую базу данных «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). На это обратили внимание журналисты.
«Несовершеннолетний Руслан Г., как указано на сайте, совершил „покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины“. Кроме того, 13-летний мальчик „незаконно проник на территорию Украины“», — отмечают РИА Новости. В связи с включением подростка в скандальный ресурс, опубликованы его личные данные, включая адрес проживания, причем без разрешения родителей.
Причем это не первый случай, когда школьников включают в «Миротворец». В августе 2025 года в базе появились сведения о двух российских подростках: 16-летнем Никите Н. и 17-летнем Александре Ц. Аналогичная ситуация произошла в 2021 году с 12-летней девочкой из Луганска Фаиной Савенковой. Тогда она обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой защитить детей Донбасса.
Сайт «Миротворец», признанный экстремистским на территории РФ, регулярно вносит в свою базу как известных российских деятелей, так и несовершеннолетних, публикуя их персональные данные. На сегодняшний день в базе «Миротворца» содержатся данные о деятелях культуры, журналистах и других гражданах России и зарубежных стран. В России доступ к ресурсу заблокирован по решению суда.
* украинский ресурс признан экстремистским на территории РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.