Глава Федерации тенниса России Тарпищев попал в базу «Миротворца»*

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Об этом свидетельствуют данные, размещенные на самом ресурсе.
«Тарпищева внесли в базу за участие в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России», — информацию с сайта «Миротворец» приводит ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства.
Ранее в базу «Миротворца» уже вносили известных российских деятелей, таких как артист Михаил Шуфутинский и актер Роман Попов — за визит в Крым и высказывания о событиях на Донбассе соответственно. Сайт, созданный в 2014 году, регулярно публикует личные данные лиц, которых его администраторы считают причастными к действиям, неугодным Украине. В России доступ к ресурсу заблокирован по решению суда.
* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ
