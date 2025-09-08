08 сентября 2025

Компании ХМАО массово набирают рабочих на высокую зарплату

Рабочие в Югре могут зарабатывать более 140 тысяч рублей
Рабочие в Югре могут зарабатывать более 140 тысяч рублей Фото:

Работодатели Югры к началу осени начали активно набирать сотрудников на рабочие позиции. Чаще всего ищут водителей и разнорабочих, а зарплаты в отрасли могут превышать 140 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики Head Hunter.

«28% или каждое третье предложение о работе сейчас приходится именно на категорию рабочих специальностей. Больше всего предложений сейчас активно для водителей, разнорабочих (0,5 тысяч для этих специалистов за последний месяц по всему округу), машинистов (0,3 тысяч)», — говорится в исследовании. Работодатели также ищут электромонтажников, слесарей, сантехников, сварщиков и автомехаников.

Рабочим в среднем готовы платить более 140 тысяч рублей. Это больше, чем медианная предлагаемая зарплата по региону — 89,8 тысяч. «Сейчас соискатели находятся в неплохой ситуации: можно найти либо новую работу (за август в ХМАО было открыто 8,8 тысяч вакансий), либо достаточно выгодную подработку», — уточняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте сварщикам предлагали работу вахтой на крупнейшем месторождении Ямала. Тогда сотрудникам обещали от 450 тысяч рублей.

