Власти готовятся снести дома в одном из самых старых жилых микрорайонов в Перми

В Перми власти дома, расположенные на улице Нефтяников недалеко от нового зоопарка, пойдут под снос. О планах по расселению одного из самых старых микрорайонов города рассказал депутат законодательного собрания Прикамья, глава комитета по развитию инфраструктуры Павел Черепанов. Народный избранник принял участие в выездном совещания на территории недавно открытого зоопарка, сообщает пресс-служба краевого парламента в Telegram.
«Павел Черепанов рассказал о планах комплексного развития Рязанского промышленного узла и работе по расселению ветхого и аварийного жилья по улице Нефтяников. По его словам, это [планируемый по расселение микрорайон] один из самых старых жилых микрорайонов, которые сохранились в Индустриальном районе», — приводит пресс-служба заксобрания Пермского края слова Черепанова.
В ноябре 2024 года министерство строительства Пермского края представило приказ о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в Индустриальном районе. Как следует из документа, зона КРТ ограничена улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской (общая площадь 1,56 га). В июне этого года стало известно, что в Индустриальном районе запланировано комплексное развитие еще двух территорий. Речь идет о реновации несмежных территорий жилой застройки в микрорайонах Авиагородок и Балатово, по ул. Чайковского общая площадь 11 га). Приказ, подготовленный министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, пока не подписан.
