Свердловчане массово идут выбирать нового губернатора через интернет

Более 253 тысяч жителей Свердловской области подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) при выборах губернатора региона. Прием заявлений завершили 8 сентября, сообщили в пресс-службе областного избиркома.
«На дистанционное электронное голосование принято более 253 тысяч заявлений, это порядка 7,6% от общего числа избирателей», — пояснили там. Для проверки готовности системы 3 и 4 сентября на федеральной платформе vybory.gov.ru прошла тренировка с участием избирателей, оформивших заявления на ДЭГ.
В тестировании электронного голосования по всей стране приняли участие более 162 тысяч человек. Среди свердловчан к тренировке подключились порядка 22 тысяч избирателей — это один из самых высоких показателей среди регионов, уступая только Ростовской области, где в тестировании участвовали 36 тысяч человек.
