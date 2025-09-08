08 сентября 2025

Свердловчане массово идут выбирать нового губернатора через интернет

Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Более 253 тысяч жителей Свердловской области подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) при выборах губернатора региона. Прием заявлений завершили 8 сентября, сообщили в пресс-службе областного избиркома.

«На дистанционное электронное голосование принято более 253 тысяч заявлений, это порядка 7,6% от общего числа избирателей», — пояснили там. Для проверки готовности системы 3 и 4 сентября на федеральной платформе vybory.gov.ru прошла тренировка с участием избирателей, оформивших заявления на ДЭГ.

В тестировании электронного голосования по всей стране приняли участие более 162 тысяч человек. Среди свердловчан к тренировке подключились порядка 22 тысяч избирателей — это один из самых высоких показателей среди регионов, уступая только Ростовской области, где в тестировании участвовали 36 тысяч человек.

