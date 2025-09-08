08 сентября 2025

Около 140 тысяч жителей Челябинской области проголосуют в интернете

Проголосовать можно будет как со стационарного компьютера, так и с телефона
Проголосовать можно будет как со стационарного компьютера, так и с телефона Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Почти 140 тысяч жителей Челябинской области зарегистрировались для электронного голосования. Как сообщили в облизбиркоме, регистрация на дистанционное электронное голосование завершена.

«Завершилась подача заявлений на участие в ДЭГ на выборах, назначенных на единый день голосования 14 сентября. На портале Госуслуг избирателями Южного Урала подано 139 508 заявлений», — сообщает telegram-канал избиркома.

Зарегистрировавшиеся на ДЭГ смогут проголосовать электронно на сайте vybory.gov.ru с 8:00 12 сентября до 20:00 14 сентября. Проголосовать они смогут в любое время суток.

Те, кто подал заявление на ДЭГ, принять участие в традиционном голосовании на избирательном участке не смогут. И наоборот, те граждане, которые не подали заявление, смогут проголосовать только очно.

При этом граждане, которые по какой-то причине не смогут посетить избирательный участок, могут пригласить представителей участковой избирательной комиссии, чтобы проголосовать на дому. Прием таких обращений будет вестись участковыми и территориальными избирательными комиссиями до 14 часов 14 сентября.

Выборы пройдут в три дня — с 12 по 14 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 часов. Жителям региона предстоит избрать 60 депутатов областного заксобрания. В те же даты состоятся выборы в большинство муниципальных собраний региона.

