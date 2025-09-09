В Екатеринбурге развернулась борьба за наследство умершего пастора

Мужчина скончался почти два года назад
В Екатеринбурге развернулись судебные споры за наследство скончавшегося пастора протестантской церкви. На квартиру на Уралмаше и накопленные в долларах сбережения претендуют его жена и двое детей, которых священнослужитель не воспитывал. Подробности семейной драмы URA.RU рассказал адвокат Петр Портнягин, представляющий интересы супруги пастора.

По его словам, мужчина умер почти два год назад. «Он знал о детях, но не помогал им, не участвовал в их воспитании. На тот момент у него была другая семья. Экспертиза ДНК показала, что дети — его. Они стали претендовать на наследство, хотя до этого не появлялись в жизни пастора», — заявил Портнягин.

Квартира мужчины находится на улице Машиностроителей. Также он накопил несколько тысяч долларов. «Законом не установлено, имеют ли право дети вступать в наследство, если до совершеннолетия они ничего не делали. Сейчас они поступают неправильно, как мне кажется», — заключил Портнягин.

