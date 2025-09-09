В Непале сняли запрет на работу соцсетей после гибели 19 человек

Ограничения соцсетей вызвали волну протестов в Непале
В Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей

Власти Непала отменили введенный ранее запрет на использование социальных сетей, сняв также ограничения на их работу. Решение об отмене блокировки было принято на фоне массовых протестов, в результате которых, по официальным данным, погибли 19 человек.

«Все основные онлайн-платформы в настоящее время функционируют в обычном режиме», — цитирует Reuters министра связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунга. Премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли выразил глубокое сожаление в связи с произошедшими актами насилия, подчеркнув, что события во многом были спровоцированы «внешним вмешательством».

Запрет на деятельность ряда популярных социальных сетей и онлайн-платформ был введен в начале сентября. Среди них оказались Meta (деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская), YouTube, X (бывший Twitter) и другие. Ограничительные меры были обусловлены тем, что владельцы интернет-ресурсов не предоставили необходимые документы для официальной регистрации в установленный правительством срок.

Согласно распоряжению властей, с 28 августа 2025 года компаниям отводился семидневный период для подачи заявок. Однако многие представители крупнейших мировых платформ проигнорировали требования, что привело к их блокировке и последующим массовым акциям протеста в крупных городах страны.

На фоне протестов премьер-министр Непала Шарма Оли. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий. 

