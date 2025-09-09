Мама отравившейся на фестивале на Сахалине школьницы рассказала, чем кормили волонтеров

Причиной массового отравления на фестивале в Сахалинской области могло послужить некачественное питание, которое организаторы сделали обязательным. Жертвами отравления стали как минимум 18 человек — волонтеры мероприятия. Об этом рассказала журналистка Светлана Негматулина, чья дочь оказалась среди пострадавших.
«Моя дочь отравилась на фестивале, как и 17 волонтеров. Со слов дочери, была какая-то странная курица на ужин. Была разварена до невозможности», — поделилась Негматулина с корреспондентами URA.RU.
По ее словам, медицинская помощь на месте была недоступна. «Мы обратились в скорую помощь, но врач не смог до нас добраться. Но я мама опытная — знала, что делать. Удалось справиться своими силами. Утром сходили в поликлинику, проверили самочувствие, дали препараты», — добавила собеседница агентства.
Негматулина также отметила, что организаторы запретили приносить свое питание. На мероприятии гарантировали двухразовое питание для волонтеров.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после массового отравления волонтеров на фестивале «Крылья Сахалина». Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Сахалинской области.
