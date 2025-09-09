СК завел дело после массового отравления подростков на фестивале на Сахалине

СК Сахалинской области возбудил уголовное дело по отравлению подростков
СК Сахалинской области возбудил уголовное дело по отравлению подростков

СК возбудил уголовное дело после массового отравления волонтеров на фестивале «Крылья Сахалина». Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Сахалинской области.

«Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

В настоящее время следователи опрашивают организаторов фестиваля и представителей компаний, обеспечивавших питание участников. Сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на выяснение обстоятельств произошедшего.

На фестивале «Крылья Сахалина» в Корсаковском районе 18 подростков-волонтеров были госпитализированы с признаками пищевого отравления. По предварительным данным, причиной могла стать курица, подававшаяся участникам, а региональный Роспотребнадзор начал проверку условий приготовления и хранения пищи на мероприятии.

