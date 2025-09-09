Огонь, рев толпы и водометы: как выглядит Непал на фоне протестов молодежи. Фото, видео

India Today: членов правительства Катманду эвакуируют из-за протестов в Непале
В Непале вспыхнули массовые протесты на фоне решения правительства страны ограничить работу соцсетей и мессенджеров
В Непале вспыхнули массовые протесты на фоне решения правительства страны ограничить работу соцсетей и мессенджеров Фото:
новость из сюжета
В Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей

В Непале продолжаются массовые протесты молодых людей против ограничения доступа к социальным сетям и мессенджерам. Ситуация обострилась 9 сентября 2025 года: по данным издания Kathmandu Post, в столкновениях с силовиками в столице Катманду и других городах погибли 19 человек, более 400 получили ранения. На фоне эскалации премьер-министр страны Шарма Оли объявил об отставке, а члены правительства Непала эвакуируются на военных вертолетах в международный аэропорт Катманду, сообщает телеканал India Today. Как выглядит Непал в настоящий момент — в фоторепортаже URA.RU. 

В ходе протестов участники подожгли резиденции ряда высокопоставленных чиновников, офис правящей партии и здание парламента. Армия провела экстренное совещание, объявлен бессрочный комендантский час, международный аэропорт Трибхуван закрыт. Четыре министра правительства ушли в отставку вслед за главой кабмина. Посольство России в Непале рекомендовало туристам воздержаться от выхода на улицы до особого распоряжения.

