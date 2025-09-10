В выходные 13-14 сентября Челябинск приглашает детей и их родителей на масштабное празднование Дня города. Юных горожан ждут фестивали транспорта и театров, караоке на Кировке, кулинарные мастер-классы и встречи с трендовыми монстрами. Также пройдет научно-популярная сессия о гравитации и показ аниме Хаяо Миядзаки. Подробнее о самых ярких событиях — в материале URA.RU.
Праздничные фестивали (6+)
На улице Карла Маркса 13 сентября с 13:00 до 17:00 пройдет второй фестиваль общественного транспорта «ЧелТранспортФест». Дети смогут увидеть раритетные автобусы и спецтехнику, прокатиться на квадроциклах и багги, а также посмотреть концерты, включая премьеру песни от группы «БУС 74». Вход свободный. На площадке будут работать фудтраки и точки со сладкой ватой.
В тот же день в 13:00 на Кировке начнется фестиваль театров «Челябинск: город, где живет искусство». Артисты театров «Манекен», НХТ, «Скарабей» и Камерного театра представят спектакли, для просмотра которых билеты не потребуются.
13 сентября в 18:30 на Кировке стартует караоке-фестиваль «Челябинск, пой!», где дети и взрослые смогут исполнить популярные хиты под аккомпанемент кавер-группы «Премьера». Завершится мероприятие концертом группы «Баян-ПОЗИТИВ». Вход свободный.
На набережной реки Миасс в Арт-сквере на гастрофестивале «Блюда от верблюда» 13 сентября в 21:00 выступит певец Akmal'. Фестиваль также пройдет и 14 сентября. На площадках будут представлены блюда уральской кухни от 30 шеф-поваров, местных заведений и фермерских маркетов.
Вечерняя программа празднования 289-летия Челябинска начнется в 17:00 с концерта у Торгового центра с участием Дмитрия Певцова и Валерии. Ведущим станет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Параллельно в 18:00 в Арт-сквере радио «Континенталь» представит программу с группой «Братья Грим». Завершится праздник фейерверком в 22:00. Подробная афиша дня рождения города — в материале URA.RU.
Юные кондитеры (10+)
14 сентября в 15:00 в кондитерской «Высший Вкус» пройдет мастер-класс «Начинающий кондитер». Дети научатся готовить торт в форме сердца с нуля. Среди навыков — создание теста, выпекание коржей, подготовка крем и оформление десерта. Продолжительность — два часа, стоимость — 1750 рублей.
Научные события, развитие и кино
В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 13 сентября в 14:00 пройдет мероприятие «Парфюмерные сказки». Дети и родители узнают о создании ароматов от эксперта Юлии Грибановой, продегустируют парфюмы и поучаствуют в чаепитии. Стоимость — 1200 рублей. (12+)
В Информационном центре по атомной энергии Челябинска пройдет программа «ИЦАЭ OPEN. Гравитация» с физиком Алексеем Семихатовым. В 16:30 начнется квиз «Адреналин. Наука в кино», в 17:30 — показ фильма «Гравитация», а в 19:00 — разбор ленты с экспертом. (0+)
14 сентября в 14:00 в киноцентре Оболенского состоится бесплатный показ аниме «Небесный замок Лапута» Хаяо Миядзаки — истории о приключениях детей в поисках таинственного летающего острова Лапута. (12+)
Развлечения (6+)
В детском центре «Джунгли Сити» 14 сентября в 14:00 состоится встреча с трендовыми монстрами. Дети выберут команду и поучаствуют в веселых соревнованиях. Стоимость — 1650 рублей, для взрослых вход бесплатный.
13 сентября в 11:00 в Челябинском зоопарке пройдет экскурсия. Дети станут исследователями и узнают о профессии кипера, повадках животных и секретах ухода за ними. В финале прогулки состоится мастер-класс. Стоимость — 400 рублей для детей, 550 рублей для взрослых (включая входной билет).
