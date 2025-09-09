Союз туристов рассказал о судьбе российских туристов, находящихся в Непале во время протестов

В Непале ежегодно отдыхает не более 30 российских туристов, несмотря на сохраняющуюся напряженную обстановку из-за протестов в стране. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Российского союза туристской индустрии (РСТ).

«Число наших туристов в Непал не превышает 30 человек в год. Туристы, которые едут сейчас, в курсе ситуации, но не отказываются от поездки», — сказали URA.RU в пресс-службе. Представители отметили, что если кто-то из россиян изменит свое мнение, мы готовы перенести тур другое время.

Непал традиционно популярен среди спортивных туристов, альпинистов и самостоятельных путешественников, совершающих трекинги и восхождения к базовым лагерям Эвереста, Лхоцзе и других вершин Гималаев. Основной туристический сезон начинается в конце октября и продолжается до мая.

Ранее сообщалось, что в Катманду оказались заблокированы несколько сотен граждан России, которые не могут покинуть страну из-за частичного закрытия международного аэропорта и продолжающимися массовыми беспорядками. Протестные акции, вспыхнувшие после введения ограничений на использование популярных социальных сетей, вызвали существенные перебои в функционировании инфраструктуры. 

Кроме того, премьер-министр Непала, Шарма Оли, объявил о своей отставке. Сообщалось, что оппозиционные партии страны призвали главу правительства незамедлительно уйти со своего поста.

