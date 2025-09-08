08 сентября 2025

Кухарук открыл новый перинатальный центр в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый перинатальный центр открыли в Сургуте
Новый перинатальный центр открыли в Сургуте Фото:

В Сургуте открылся новый центр женского здоровья. Врачи клиники будут помогать беременным и семейным парам, рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук, оценивший медучреждение.

«Клиника специализируется на ведении беременности, вспомогательных репродуктивных технологиях, оказании медицинской помощи семейным парам. Открытие учреждения повысит доступность и качество медицинских услуг для жителей региона. Это прямая инвестиция в будущее, в здоровье новых поколений югорчан», — написал в своем telegram-канале Кухарук.

Медицинский центр оценили также депутаты окружной и Тюменской областной думы вместе с представителями медицинского сообщества Югры. «Развитие частной медицины и оснащение медучреждений современным оборудованием являются значимым дополнением к государственной системе здравоохранения автономного округа», — уточнил губернатор.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске врачи выходили самого маленького младенца, родившегося в 2024 году. Мальчик появился на свет весом менее полукилограмма, но смог выжить, несмотря на сильную недоношенность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте открылся новый центр женского здоровья. Врачи клиники будут помогать беременным и семейным парам, рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук, оценивший медучреждение. «Клиника специализируется на ведении беременности, вспомогательных репродуктивных технологиях, оказании медицинской помощи семейным парам. Открытие учреждения повысит доступность и качество медицинских услуг для жителей региона. Это прямая инвестиция в будущее, в здоровье новых поколений югорчан», — написал в своем telegram-канале Кухарук. Медицинский центр оценили также депутаты окружной и Тюменской областной думы вместе с представителями медицинского сообщества Югры. «Развитие частной медицины и оснащение медучреждений современным оборудованием являются значимым дополнением к государственной системе здравоохранения автономного округа», — уточнил губернатор. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске врачи выходили самого маленького младенца, родившегося в 2024 году. Мальчик появился на свет весом менее полукилограмма, но смог выжить, несмотря на сильную недоношенность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...