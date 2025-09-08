Кухарук открыл новый перинатальный центр в ХМАО

В Сургуте открылся новый центр женского здоровья. Врачи клиники будут помогать беременным и семейным парам, рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук, оценивший медучреждение.
«Клиника специализируется на ведении беременности, вспомогательных репродуктивных технологиях, оказании медицинской помощи семейным парам. Открытие учреждения повысит доступность и качество медицинских услуг для жителей региона. Это прямая инвестиция в будущее, в здоровье новых поколений югорчан», — написал в своем telegram-канале Кухарук.
Медицинский центр оценили также депутаты окружной и Тюменской областной думы вместе с представителями медицинского сообщества Югры. «Развитие частной медицины и оснащение медучреждений современным оборудованием являются значимым дополнением к государственной системе здравоохранения автономного округа», — уточнил губернатор.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске врачи выходили самого маленького младенца, родившегося в 2024 году. Мальчик появился на свет весом менее полукилограмма, но смог выжить, несмотря на сильную недоношенность.
