Челябинским пенсионерам за подработку в среднем платят 73 500 рублей

В Челябинской области летом 2025 года вознаграждение за подработку для пенсионеров выросло в полтора раза до 73 574 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Подработка».
«Чаще всего бизнес-заказчики в Челябинской области открывали смены водителей и курьеров. В среднем им платили 80 000 рублей в месяц за частичную занятость. Зарплата зависела от количества смен, маршрутов», — сообщили в пресс-службе.
Как отметил директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Сергей Яськин, в целом по России пенсионеры чаще всего устраивались на подработку на позиции токаря (+72%), администратора (+50%) и няни (+22%).
Это доказывает, что гибкий график удобен не только для компаний, но и для пенсионеров. Также фирмы летом 2025 года довольно часто открывали смены для клинеров и помощников по хозяйству. В среднем вознаграждение для пенсионеров на такой подработке достигало 33 395 рублей в месяц.
Подрабатывая в розничной торговле, пенсионеры могли заработать 53 661 рубль при частичной занятости. Также у компаний были востребованы работники кухни и пищевого производства. В среднем специалистам на подработке платили 49 895 рублей в месяц за неполную занятость.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!