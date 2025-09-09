В Кушве (Свердловская область) в жилом доме по улице Рабочей, 66 произошло обрушение в подъезде. Об этом URA.RU сообщили местные жители.
«Прибило бы, [если бы кто-то был в подъезде]. Прилетело бы голове, убило бы сразу», — обсуждают авторы видео. По словам местных, в доме давно не было ремонта. Жильцы самостоятельно чинили крышу. В ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что в пожарно-спасательные подразделения сообщений о подобных происшествиях не поступало. Потерпевших, по предварительным данным, нет.
Мэр Кушвы Михаил Слепухин пояснил URA.RU, что ЧП произошло в двухэтажном доме с деревянными перекрытиями. Там 12 квартир. «Никто не пострадал. Обвалился потолок со штукатуркой. Дом аварийным не признан, заявок на включение в этот список не было», — отметил он. Согласно данным в открытых источниках, все дома по улице Рабочей обслуживает управляющая компания УКИКО (является активом «коммунального короля» Виктора Старокожева, который сейчас находится под следствием). При этом представитель компании Сергей Чичикало заявил корреспонденту, что конкретно дом №66 находится на самоуправлении.
