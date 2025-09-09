Стали известны подробности о мощнейших ударах по столице Катара

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли массированный удар по месту проведения саммита руководства движения ХАМАС в Катаре. Об этом сообщает telegram-канал Sabereen News.
"Некоторое время назад ВВС Израиля начали массированную атаку на саммит руководства ХАМАС в Катаре", — пишет издание. По предварительной информации, целью авиаудара стал один из лидеров ХАМАС Халиль аль-Хайя.
По данным источника, операция началась в ночь на 9 сентября и сопровождалась несколькими последовательными ударами по предполагаемым местам пребывания руководителей организации. На фоне атаки в районе проведения саммита были усилены меры безопасности, а медицинские службы приведены в состояние повышенной готовности. Информация о пострадавших и последствиях авиаудара уточняется.
