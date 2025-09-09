Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина пообещала школьникам из Пермского края купить учебники по обществознанию. Об этом она сообщила в Telegram.
«С учебниками так поступать плохо. Нужно бережно относиться ко всему, что есть. Завтра и этого может не быть. Классу этой подписчицы из Прикамья в ближайшее время куплю и отправлю учебники по обществу», — написала Мизулина в своем telegram-канале.
До этого глава ЛБИ опубликовала видео, где запечатлено, как подростки сжигают новые учебники в лесном массиве. После Мизулиной стали поступать сообщения от других учеников, которые сообщали о нехватке учебных материалов в школах. Одно из таких обращений направила юная жительница Пермского края.
По словам Мизулиной, к ней приходит множество жалоб с подобным содержанием. Подростки рвут и сжигают учебники ради хайпа и публикации контента в сети, уверена руководитель ЛБИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!