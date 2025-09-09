Учебники массово уничтожают: Мизулина пообещала решить проблему пермских школьников

Мизулина пообещала купить учебники по обществознанию школьникам Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
О проблеме с учебниками Екатерине Мизулиной сообщила школьница из Прикамья
О проблеме с учебниками Екатерине Мизулиной сообщила школьница из Прикамья Фото:

Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина пообещала школьникам из Пермского края купить учебники по обществознанию. Об этом она сообщила в Telegram.

«С учебниками так поступать плохо. Нужно бережно относиться ко всему, что есть. Завтра и этого может не быть. Классу этой подписчицы из Прикамья в ближайшее время куплю и отправлю учебники по обществу», — написала Мизулина в своем telegram-канале.

До этого глава ЛБИ опубликовала видео, где запечатлено, как подростки сжигают новые учебники в лесном массиве. После Мизулиной стали поступать сообщения от других учеников, которые сообщали о нехватке учебных материалов в школах. Одно из таких обращений направила юная жительница Пермского края.

По словам Мизулиной, к ней приходит множество жалоб с подобным содержанием. Подростки рвут и сжигают учебники ради хайпа и публикации контента в сети, уверена руководитель ЛБИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина пообещала школьникам из Пермского края купить учебники по обществознанию. Об этом она сообщила в Telegram. «С учебниками так поступать плохо. Нужно бережно относиться ко всему, что есть. Завтра и этого может не быть. Классу этой подписчицы из Прикамья в ближайшее время куплю и отправлю учебники по обществу», — написала Мизулина в своем telegram-канале. До этого глава ЛБИ опубликовала видео, где запечатлено, как подростки сжигают новые учебники в лесном массиве. После Мизулиной стали поступать сообщения от других учеников, которые сообщали о нехватке учебных материалов в школах. Одно из таких обращений направила юная жительница Пермского края. По словам Мизулиной, к ней приходит множество жалоб с подобным содержанием. Подростки рвут и сжигают учебники ради хайпа и публикации контента в сети, уверена руководитель ЛБИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...