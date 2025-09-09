В Apple раскрыли фишку новых часов

Apple представила новые Apple Watch Ultra 3 с поддержкой спутниковой связи, сообщил официальный сайт компании 9 сентября. Пользователи получат два года бесплатного доступа к этой функции, после чего сервис станет платным. Новая модель также отличается увеличенным временем автономной работы и более ярким дисплеем.
«Два года бесплатного доступа к спутниковой связи позволят пользователям оставаться на связи в критических ситуациях даже в самых удаленных районах», — говорится в сообщении пресс-службы Apple. Представители компании также уточнили, что по истечении этого срока услуга будет предоставляться за отдельную плату.
Кроме того, в Apple отметили, что время автономной работы Apple Watch Ultra 3 теперь составляет до 42 часов без подзарядки. Модель получила улучшенный дисплей, который стал еще ярче по сравнению с предыдущей версией.
Ожидание выхода Apple Watch Ultra 3 сопровождалось многочисленными утечками и прогнозами экспертов, поскольку на ежегодной сентябрьской презентации Apple традиционно представляет ключевые новинки для своей экосистемы. В этом году наряду с часами были анонсированы новые модели iPhone 17, AirPods Pro 3 и обновленные устройства для умного дома, а старт продаж назначен на 19 сентября.
